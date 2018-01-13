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الاحتلال يغلق قرية النبي صالح لمنع مسيرة نصرة القدس

الاحتلال يغلق قرية النبي صالح لمنع مسيرة نصرة القدس
السبت ١٣ يناير ٢٠١٨ - ١١:٠٦ بتوقيت غرينتش

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، عن اغلاق قرية النبي صالح شمال رام الله، منطقة عسكرية مغلقة، ونصبت الطرق المؤدية إلى القرية.

العالم - فلسطين

إغلاق القرية ونصب الحواجز على مداخلها جاء لمنع إقامة مهرجان ومسيرة النبي صالح، والتي تقام دعما وسنادا لمدينة القدس.

وقام جنود الاحتلال حاجزا على مدخل قرية النبي صالح و على الطريق المؤدية الى كفر عين من نفس المدخل، ويقوم بتفتيش السيارات ويسمح بالدخول بشكل انتقائي.

ويضطر المواطنون إلى التوجه نحو طريق قرية عابود، وطريق قرى أم صفا، من أجل الوصول إلى النبي صالح حسبما افادت وكالة معا الاخبارية.

وتعمد جنود الاحتلال إعادة الصحفيين، ومنعهم من المرور عبر حاجز النبي صالح، وإعادتهم لمنع تغطية المهرجان.

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