اميركا دعمت منظمات إرهابية في شمالي سورية بـ 4900 شاحنة محملة بالأسلحة

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وقال أردوغان، خلال كلمة أمام أعضاء مؤتمر حزب العدالة والتنمية في مدينة إلازيغ التركية، اليوم السبت، 13 يناير/كانون الثاني: "قضينا على 3000 عنصرا إرهابيا في تنظيم "داعش" الإرهابي في درع الفرات، ويمكننا أن نقضي على الباقين في الشرق وفي العراق"، بحسب ما نقلت قناة "تي أر تي" التركية.

وبخصوص إدلب قال "سوف نقوم بإفشال محاولات الإرهابيين كما أفشلناها في درع الفرات، وكذلك في عفرين إن لم يستسلم الإرهابيون سنقوم بعملنا في مكافحتهم ونهاجمهم بأي لحظة. الولايات المتحدة أرسلت 4900 شاحنة محملة بالأسلحة لدعم المنظمات الإرهابية في شمالي سوريا. لدينا شراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة ولذلك علينا التعاون من أجل محاربة الإرهاب، ولكنهم يدعمون الإرهابيين بالأسلحة وعلى الولايات المتحدة مراجعة سياستها".

وأضاف: الولايات المتحدة تكذب علينا لكن لا يمكن لأحد أن يخدعنا، وسنتخذ الخطوات اللازمة من أجل القضاء على الإرهاب في سوريا، مؤكداً أن كافة الأسلحة التي أرسلتها الولايات المتحدة تم بيعها واستخدم بعضها ضدنا في العراق.

وقال: أمريكا تظن أنها أسست جيشا ممن يمارسون السلب والنهب في سوريا، وسترى كيف سنبدد هؤلاء اللصوص في أقل من أسبوع.

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