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بالفيديو: 54 دولة افريقية تطالب ترامب بالاعتذار عن وصفها بـ"حثالة"

السبت ١٣ يناير ٢٠١٨ - ٠١:٣٧ بتوقيت غرينتش

طالب سفراء 54 دولة افريقية في الامم المتحدة الرئيس الاميركي دونالد ترامب بالاعتذار والتراجع عن تصريحاته التي تضمنت عبارات مسيئة حول الهجرة وصف فيها بلدان المصدر بالحثالة. واكد عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي ديك دوربن الذي حضر الاجتماع الذي اطلق فيه ترامب تصريحاته، أن الرئيس استخدم تعبير الدول الحثالة عدة مرات.

العالم - الاميركيتان

سفراء اربعة وخمسين دولة افريقية بالامم المتحدة طلبوا في بيان شديد اللهجة، الرئيس الاميركي دونالد ترامب بـ"التراجع" و"الاعتذار" بعد تصريحات منسوبة له تناقلتها وسائل اعلام وصف فيها المهاجرين القادمين من أفريقيا وهايتي بأنهم من دول "حثالة".

السفراء الافارقة عبروا في بيان عن "صدمة شديدة" واعتبروا تصريحات ترامب فاضحة وعنصرية وتتضمن "كراهية للأجانب".

عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي ديك دوربن الذي حضر الاجتماع اكد ان الرئيس استخدم تعبير "الدول الحثالة" عدة مرات.

وقال ديك دوربين عضو في مجلس الشيوخ الاميركي: "الرئيس قال هل نحتاج المزيد من هاييتي، عندما ذكرت الهجرة من افريقيا، استخدم الرئيس لغة "وضيعة ومبتذلة" ووصف الدول التي جاؤوا منها بالحثال".

الامم المتحدة ومجلس حقوق الانسان دانا التصريحات العنصرية للرئيس الاميركي، حيث قال ستيفان دوجاريك الناطق الرسمي باسم الامين العام للامم المتحدة: "كرامة وحقوق الانسان والمساواة لجميع منيسعى للحصول على حياة افضل يجب ان تحترم اينما كان".

وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان: "هذه التصريحات صادمة ومخزية من رئيس الولايات المتحدة ، ليس هناك أي كلمة أخرى يمكن للمرء وصف هذه التصريحات غير انها "عنصرية "، لا يمكنك رفض دول وقارات بأكملها ووصفها بأنها حثالة لان سكان ليسوا بيض وغير مرحب بهم".

ردود افعال الشارع في هايتي وافريقيا كانت غاضبة ووصفت  ترامب بعدم الفهم والعنصرية ودعته لتقديم الاعتذار

وكما هو الحال في كثير من الاحيان وعندما يكون في موقف صعب حاول ترامب التملص ورد عبر تويتر، وقال في صيغة غامضة ان اللغة التي استخدمها في الاجتماع كانت قاسية لكن لم تكن تلك الكلمات المستخدمة

الخارجية الاميركية من جهتها اعلنت وبسرعة ان الدبلوماسيين الاميركيين العاملين في افريقيا وهايتي سيؤكدون للحكومات المحلية "الاحترام الكبير" الذي تبديه واشنطن لها بعد الغضب الكبير الذي اثارته تصريحات ترامب.

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