وزير النفط الايراني يؤكد استمرار العقد مع توتال

العالم - ايران

وأضاف زنكنة أنه تم اجراء جميع عطاءات صفقة تطوير المرحلة 11 باستثناء مناقصات الحفر، حيث تم تحديد الجهات المقاولة.

وأشار الى أن جميع المقاولين محليين باستثناء مقاول واحد، وسيتم تبليغهم قريبا لمزاولة انشطتهم.

وكانت شركة النفط الوطنية الايرانية قد وقعت مع كونسرتيوم دولي بقيادة شركة توتال الفرنسية يوليو/تموز الماضي، عقدا رسميا لتطوير المرحلة 11 من حقل بارس الغازي المشترك مع قطر والواقع جنوبي ايران.

وبموجب العقد تستحوذ توتال على حصة تبلغ 50.1% من قيمة العقد النهائي البالغة 4.879 مليار دولار، والشركة الصينية 30% وبتروبارس الايرانية 19.9%.

غير أن شركة توتال الفرنسية، أعلنت على لسان رئيسها التنفيذي "باتريك بويان"، أنها ستعيد النظر في مشروعها الإيراني للغاز إذا قررت الولايات المتحدة فرض "عقوبات" أحادية الجانب على طهران.



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