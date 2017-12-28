مسؤول ايراني يؤكد التزام شركة توتال بتعهداتها النفطية لطهران

العالم - ايران

واشار إلى إجتماع لجنة الطاقة في مجلس الشوري الإسلامي الثلاثاء بحضور وزير النفط وقال: لقد طرح نواب المجلس تساؤلات حول العقود المبرمة مع الشركات الأجنبية ومستوى تقدمها وقال: وفقاً لتصريحات زنغنة فإن شركة توتال ملتزمة بتعهداتها مشيراً إلى أن بعض المقاولين الإيرانيين تمكنوا من الحصول على مناقصات خاصة بتوتال.

وقال: إن وزير النفط دعا مجلس الشورى الإسلامي إلى تقديم الدعم اللازم لوزارته حتي تتمكن من الإستمرار في إقامة المناقصات المتعلقة بالحقول النفطية بحضور الشركات الإيرانية والأجنبية الكبرى وبالتالي الحصول على التمويل والتقنيات اللازمة.

وفي موضوع آخر أشار بابا حيدري إلى أن إيران تنتج حالياً مليونين و250 ألف برميل من النفط يومياً في وقت ينتج العراق نحو أربعة ملايين و800 ألف برميل والسعودية نحو 10 ملايين برميل يومياً.

يذكر أن أول عقد أبرم بين شركة النفط الوطنية الإيرانية وشركة توتال الفرنسية في 3 يوليو الماضي بهدف تطوير المرحلة 11 من حقل بارس الجنوبي.

وكانت حصة توتال من تمويل العقد 50.1 بالمئة فيما كانت حصة شركة النفط الوطنية الصينية المشاركة في العقد 30 بالمائة وحصة شركة بتروبارس الإيرانية 19.9 بالمائة.

ويهدف العقد إلى الوصول لاعلى إنتاج في الحقل أي ملياري قدم مكعب من الغاز من المرحلة 11 من الحقل بارس الجنوبي الغازي.

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