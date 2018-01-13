الجيش الكونغولي يبدأ عملية جديدة ضد متمردين أوغنديين

العالم - أفريقيا

وأفاد مراسل لفرانس برس أنّ آليات عسكرية نقلت نحو 300 عسكري إلى المقر العام للعملية على بعد 35 كلم شمال مدينة "بيني" في إقليم "شمال كيفو" بشرق الكونغو.

وصرّح الجنرال "مارسيل مبانغو" للصحافيين أنّ الجيش قرّر منذ صباح السبت بدء هجوم شامل على "تحالف القوات الديموقرطية" وكلّ المجموعات المسلحة التي تنتشر في منطقتي "بيني" و"لوبيرو".

وأضاف: "هذه المرة سنقاتل حتى النهاية لإعادة السلام والأمن إلى هاتين المنطقتين".

وينشط المتمردون الأوغنديون في إقليمي "شمال كيفو"و"جنوب كيفو" المحاذيين لأربع دول هي أوغندا ورواندا وبوروندي وتنزانيا ولثلاث بحيرات كبرى.

وتتهمهم السلطات الكونغولية وبعثة الأمم المتحدة في الكونغو الديموقراطية بقتل أكثر من 700 مدني منذ تشرين الأول/أكتوبر 2014 في منطقة بيني. كما أنّهم متهمون بقتل 14 جندياً تنزانياً في قوة الأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر 2017 في هجوم على قاعدة أممية.

ونهاية كانون الأول/ديسمبر 2017 أعلن الجيش الأوغندي أنّه شنّ غارات جوية على معسكرات للمتمردين الأوغنديين في الكونغو الديموقراطية أسفرت عن مقتل نحو مئة منهم.

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