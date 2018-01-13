العبادي يشكل ائتلاف النصر ويدعو الكيانات السياسية للانضمام اليه

العالم - العراق

وأصدر حيدر العبادي بيانا قال فيه :

بسم الله الرحمن الرحيم

اعلن لأبناء شعبي الكريم بكل اطيافه ومكوناته وتحت راية العراق الواحد تشكيل ائتلاف النصر العابر للطائفية والتفرقة والتمييز ، وادعو المخلصين والكيانات السياسية للانضمام لإئتلافنا الوطني الجديد.

ان ائتلاف النصر سيمضي قدما بالحفاظ على النصر وتضحيات الشهداء والجرحى والوفاء لمواقف الابطال في سوح القتال ومحاربة الفساد والمحاصصة بجميع اشكالها والاعتماد على الكفاءات الوطنية المخلصة ،

ان ائتلاف النصر سيعمل لكل العراقيين ويعزز وحدة البلاد وسيادتها الوطنية ويصحح المسارات الخاطئة ويحقق العدالة والمساواة بين العراقيين في الحقوق والواجبات.

ايها العراقيون في كل مكان ان معجزة النصر والوحدة يجب ان يتمخض عنها عهد جديد ومشرق لكل العراقيين نطوي فيه الصفحات السود والانكسار ونتوجه نحو الاعمار والاصلاح والمصالحة المجتمعية.



ان اوان قطاف النصر قد حان لجميع ابناء شعبنا ، فلنعمل معا لعهد جديد ولحياة افضل لاجيالنا القادمة، فثروتنا الوطنية والبشرية كفيلة بجعل العراق في طليعة البلدان المستقرة والمزدهرة اذا احسنا اختيار الطريق واخلصنا النوايا ، وهذا مانصبو لتحقيقه بتعاونكم ووعيكم ووحدتكم.

