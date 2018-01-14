شركة فرنسية ستسحب 12 مليون علبة لحليب الاطفال في 83 بلدا

العالم- اوروبا

وقال بيسنييه في مقابلة مع صحيفة “لوجورنال” الاسبوعية انه يجب النظر الى حجم هذه العملية التي تشمل اكثر من 12 مليون علبة”، مؤكدا ان ذلك سيخفف على الموزعين عملية فرز العلب. واضاف “اصبحوا يعرفون ان عليهم سحب كل العلب من اجنحة متاجرهم”.

ووعد بيسنييه الذي التزم الصمت لفترة طويلة منذ بدء هذه القضية التي تهز المجموعة، بدفع تعويضات الى “كل العائلات التي تضررت” في هذه القضية.

وتفيد آخر ارقام رسمية نشرت في التاسعة من كانون الثاني/يناير ان 35 طفلا اصيبوا بالسلمونيلا بعد تناولهم حليب او مواد غذائية للاطفال الصغار من انتاج مصنع تابع للاكتاليس.

وسجلت اصابة رضيع بالسلمونيلا في اسبانيا لرضيع بعد تناوله هذا الحليب بينما يفترض ان تؤكد السلطات الصحية اصابة آخر في اليونان.

وقدمت “مئات” الشكاوى من آباء اطفال رضع في جميع انحاء فرنسا بينما فتح تحقيق في نهاية كانون الاول/ديسمبر في “التسبب بجروح عن غير قصد” و”تعريض حياة آخرين للخطر”.

واكد بيسنييه المعروف بتكتمه انه لن يخفي شيئا. وقال “هناك شكاوى وسيجري تحقيق وسنتعاون مع القضاء بتقديم كل العناصر التي نملكها. لم نفكر في العمل بطريقة اخرى”.

وواصلت بعض المحلات التجارية بيع منتجات قد تكون ملوثة بعد الاعلان عن سحبها.

وسمحت عمليات مراقبة جرت في فرنسا بالعثور على علب حليب قد يكون ملوثا في محلات تجارية وصيدليات ودور حضانة ومستشفيات.

المصدر: راي اليوم