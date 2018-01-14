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حركة الجهاد الإسلامي: قيادة السلطة ليس لديها الإرادة والعزم للخروج من مسار أوسلو ومن الطبيعي أن لا نشارك بإجتماع المجلس المركزي
انفجار سيارة في مدينة صيدا جنوب لبنان والقوى الامنية تطلق طوقا امنيا في المكان
منظمة التحرير تدعو للإعتراف بفلسطين ورفض "يهودية" (إسرائيل)
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وزير خارجية باكستان: مستعدون لأي مواجهة نووية مع الهند
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رويترز عن مسؤول سعودي: الوليد بن طلال يتفاوض على تسوية محتملة دون التوصل لاتفاق
نتنياهو يصل إلى الهند في زيارة تستغرق 6 أيام
منظمة التحرير تدعو للإعتراف بفلسطين ورفض "يهودية" (إسرائيل)
الأحد ١٤ يناير ٢٠١٨ - ١٠:١٢ بتوقيت غرينتش
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السبت ١٣ يناير ٢٠١٨ - ٠٤:٤٥
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سوریا
فلسطین
السعودية
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.