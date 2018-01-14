بعد الايزيديين.. تحديد مقاعد المكون الصابئي في البرلمان العراقي

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وقال الساموك في بيان بحسب السومرية نيوز: إنه "بمناسبة أنباء مناقشة مجلس النواب لقانون الانتخابات ينبغي التذكير بأحد أحكام المحكمة الاتحادية العليا الصادرة في عام 2010 التي تخص المكون الصابئي".

وأوضح، أن "المحكمة قضت حينها باشعار مجلس النواب لتشريع نص يتفق مع أحكام المادتين (14) و(20) من الدستور المتعلقتين بالمساواة بين العراقيين، بجعل المقاعد المخصصة للمكون الصابئي المندائي ضمن دائرة انتخابية واحدة، أسوة لكوتا المكون المسيحي، كون ذلك يتيح لهم فرصة أكبر في الحصول على مقعد أو اكثر في مجلس النواب، وعدم تشتت أصواتهم بين الدوائر الانتخابية".



وكانت المحكمة الاتحادية العليا أعلنت، الأربعاء (10 كانون الثاني 2018)، أن عدد مقاعد المكون الايزيدي في مجلس النواب يجب أن يكون متناسبا مع عدد نفوس المكون.

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