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بعد الايزيديين.. تحديد مقاعد المكون الصابئي في البرلمان العراقي

بعد الايزيديين.. تحديد مقاعد المكون الصابئي في البرلمان العراقي
الأحد ١٤ يناير ٢٠١٨ - ١٠:٥٥ بتوقيت غرينتش

أعلن المتحدث باسم المحكمة الاتحادية العليا إياس الساموك، الأحد، أن المقاعد المخصصة للمكون الصابئي المندائي ينبغي أن تعطى على أساس الدائرة الانتخابية الواحدة.

العالم - العراق

وقال الساموك في بيان بحسب السومرية نيوز: إنه "بمناسبة أنباء مناقشة مجلس النواب لقانون الانتخابات ينبغي التذكير بأحد أحكام المحكمة الاتحادية العليا الصادرة في عام 2010 التي تخص المكون الصابئي".

وأوضح، أن "المحكمة قضت حينها باشعار مجلس النواب لتشريع نص يتفق مع أحكام المادتين (14) و(20) من الدستور المتعلقتين بالمساواة بين العراقيين، بجعل المقاعد المخصصة للمكون الصابئي المندائي ضمن دائرة انتخابية واحدة، أسوة لكوتا المكون المسيحي، كون ذلك يتيح لهم فرصة أكبر في الحصول على مقعد أو اكثر في مجلس النواب، وعدم تشتت أصواتهم بين الدوائر الانتخابية".

وكانت المحكمة الاتحادية العليا أعلنت، الأربعاء (10 كانون الثاني 2018)، أن عدد مقاعد المكون الايزيدي في مجلس النواب يجب أن يكون متناسبا مع عدد نفوس المكون.

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