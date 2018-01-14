السعودية تسمح للخليجيين الاستثمار في هذا المجال!

العالم - السعودية

وأضاف عزوز "إن الأنظمة المتبعة تسمح لحاملي الهوية الوطنية الخليجية، بالعمل في السوق السعودية كمواطنين خليجيين، مضيفًا أن السماح لا يشمل حاملي الجوازات الخليجية، إذ إن النظام يمنعهم من العمل في المجالات التي تم توطينها في حال عدم امتلاكهم الهوية الخليجية". بحسب صحيفة "عاجل".

وأشار عزوز إلى أن حاملي الهوية الخليجية العاملين في مجال الذهب يتمركزون في المنطقة الشرقية، وأنهم لا يشكلون نسبة كبيرة.

يذكر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية طبقت مؤخرًا قرار توطين العمل في قطاع الذهب والمجوهرات، وتوقعت أن يوفر القطاع أكثر من 20 ألف وظيفة للمواطنين.

وكشفت الهيئة العامة للإحصاء السعودية أن النسبة الكبرى من مجموع الباحثين عن العمل بنهاية الربع الثالث 2017 من الإناث حيث بلغ عددهن 1.04 مليون أنثى، بنحو 84.5 في المائة، فيما شكل الذكور النسبة المتبقية بنحو 15.5 في المائة البالغ عددهم 190.8 ألف ذكر.

المصدر: سبوتنيك

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