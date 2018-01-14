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أردوغان يعلن عن مواصلة عملية "درع الفرات" في عفرين

أردوغان يعلن عن مواصلة عملية
الأحد ١٤ يناير ٢٠١٨ - ١١:٣٢ بتوقيت غرينتش

أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اليوم الاحد عن مواصلة عملية "درع الفرات" في مدينة عفرين بريف محافظة حلب السورية.

العالم - سوريا

وشدد الرئيس التركي على أن بلاده ستواصل عملية "درع الفرات" العسكرية وستدعمها بعملية "عفرين" في الأيام المقبلة.

وكانت الوحدات التركية المتمركزة قرب الحدود السورية في ولاية هطاي جنوبي البلاد، قد كثّفت فجر اليوم الأحد، قصفها المدفعي لمواقع تنظيم "ب ي د/ بي كا كا" في مدينة عفرين.

وبحسب مراسل الأناضول، فإنّ الوحدات التركية المتمركزة قرب الحدود السورية في ولاية هطاي جنوبي البلاد، كثّفت قصفها المدفعي لمواقع التنظيم الإرهابي في عفرين.

وأطلقت القوات التركية 40 قذيفة مدفعية باتجاه مناطق باصوفان وجنديريس وراجو ومسكنلي التابعة لمدينة عفرين.

وذكر مراسل الأناضول أنّ القصف المدفعي التركي لعفرين، بدأ منذ ظهر أمس، وسُمعت أصوات الانفجارات من المناطق التركية المتاخمة للحدود السورية.

وأمس السبت قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمة بمؤتمر فرع حزب العدالة والتنمية في ولاية إلازيغ (وسط)، تعليقا على الحزام الإرهابي الذي يريد "ب ي د" تشكيله شمالي سوريا، "ندمر الجناح الغربي للحزام من خلال عملية إدلب".

وأضاف "على الجميع أن يعلم أنه في حال لم يستسلم الإرهابيون بعفرين فسوف ندمرهم".

وكالات

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