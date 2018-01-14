شاهد؛ شيخ من العائلة الحاكمة بقطر: انا محتجز في ابوظبي

العالم -قطر

وقال الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني: "الحين انا متواجد في أبو ظبي في ضيافة الشيخ محمد لكنه ليس في وضع الضيافة وإنما في وضع حجز ".



وأشار إلى أنهم قالوا له ألا يخرج من مكانه؛ مضيفا: "إذا حدث لي شيء فأهل قطر بريئون منه".



وأكد أن الشيخ محمد بن زايد ولي عهد إمارة أبو ظبي هو من يتحمل مسئولية أي شيء يحدث له.

والشيخ عبد الله بن علي بن عبد الله آل ثاني (مواليد 1957 ) هو الابن التاسع لحاكم قطر السابق الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني وحفيد حاكم قطر عبد الله بن جاسم آل ثاني، وأخو الشيخ أحمد بن علي آل ثاني. من كبار أسرة شخصيات آل ثاني.

106-114