حماس تعود "حمدان" وتؤكد: بصمات الاحتلال خلف المحاولة الآثمة

العالم- فلسطين

وضم الوفد ممثل الحركة في لبنان علي بركة يرافقه نائب المسؤول السياسي للحركة في لبنان جهاد طه والمسؤول السياسي للحركة في منطقة صيدا ومخيماتها أيمن شناعة.

وأكد بركة أن إنفجار صيدا استهدف كادراً تنظيمياً في الحركة.

وقال: إن الانفجار استهدف ظهر اليوم في مدينة صيدا جنوب لبنان، الاخ محمد حمدان، وهو كادر تنظيمي من كوادر الحركة في مدينة صيدا، وهو من اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان وأدى الإنفجار إلى إصابته إصابة متوسطة وإلى تدمير سيارته وإلى إلحاق أضرار في مكان الإنفجار.

وأضاف أن المؤشرات الأولية تشير إلى وجود بصمات العدو الصهيوني خلف هذه المحاولة الآثمة.

واكد أننا في قيادة حركة حماس في لبنان ندين هذا العمل الإجرامي الذي يستهدف حركة حماس والوجود الفلسطيني والسلم الأهلي والاستقرار في لبنان.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام

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