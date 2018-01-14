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أول تعليق تركي على "قوة الحدود" التي أعلنت عنها أمريكا بسوريا!

أول تعليق تركي على
الأحد ١٤ يناير ٢٠١٨ - ٠٦:٥٥ بتوقيت غرينتش

انتقد المتحدث باسم الرئيس التركي، الأحد، تدريب الولايات المتحدة لقوات حماية الحدود بقيادة قوات سوريا الديمقراطية، ووصف بالمقلق وغير المقبول.

العالم أوروبا

وكان ما يسمى بالتحالف الدولي ضد "داعش" الذي تقوده الولايات المتحدة قد أعلن، الأحد، أنه يعمل مع فصائل سورية حليفة له، لتشكيل قوة حدودية جديدة قوامها 30 ألف فرد، بقيادة قوات سوريا الديمقراطية.

وأوضح بيان للتحالف، أن هذه القوة ستتمركز على الحدود مع تركيا والعراق وعلى طول نهر الفرات.

وأكد مكتب الشؤون العامة للتحالف في رسالة بالبريد الإلكتروني لـ"رويترز"، تفاصيل القوة الجديدة التي أوردها موقع "ديفينس بوست" الإلكتروني.

وستكون القوة تحت قيادة قوات سوريا الديمقراطية، التي تحارب تنظيم "داعش" في سوريا بمساعدة من التحالف بقيادة واشنطن.

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