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الأردن يعلق على عصابة "علي بابا" + فيديو

الأحد ١٤ يناير ٢٠١٨ - ٠٧:١٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت عمّان أن عدم حضور موظفي سفارة الأردن في القاهرة تحقيق النيابة المصرية في قضية عصابة "علي بابا" الأردنية، جاء احتراما للقضاء المصري ونظرا لأن القضية تخص الشأن الداخلي المصري.

العالم-الاردن

وقال مصدر مسؤول في الخارجية الأردنية بحسب موقع روسيا اليوم: "الأردن يرفض تدخل البعثات الدبلوماسية في قضائه، والخارجية تنتظر انتهاء التحقيق لبحث سبل التدخل وإجراء اللازم حسب الأعراف الدبلوماسية المرعية".

وكانت قوات الأمن في مديرية أمن القاهرة قد ألقت القبض على 5 مشبوهين أردنيين منتمين لما يسمى بعصابة "علي بابا" احترفوا سرقة الفيلات والقصور والشقق في مصر وغيرها.

واقتحم الأمن المصري إحدى الشقق في مدينة العبور بمحافظة القليوبية شمالي البلاد اتخذتها العصابة وكرا ومخزنا لحفظ  مسروقاتها.

وضبطت الشرطة المصرية بين المسروقات مجوهرات والماس ومشغولات ذهبية بقيمة تقدر بأكثر من 140 مليون جنيه مصري.

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