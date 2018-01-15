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خطير... مقاتلات قطرية تعترض طائرة مدنية إماراتية

خطير... مقاتلات قطرية تعترض طائرة مدنية إماراتية
الإثنين ١٥ يناير ٢٠١٨ - ١٠:٠٢ بتوقيت غرينتش

أفادت وسائل إعلام إماراتية الاثنين، بأن مقاتلات قطرية اعترضت طائرة مدنية إماراتية أثناء رحلة دولية.

العالم - قطر

وأفادت وكالة أنباء الإمارات، بأن الهيئة العامة للطيران المدني تلقت صباح الاثنين بلاغا من إحدى شركات الطيران الوطنية، يفيد بأن "إحدى طائراتها خلال رحلتها الاعتيادية المتجهة إلى المنامة وأثناء تحليقها في المسارات المعتادة، تم اعتراضها من قبل مقاتلات قطرية في تهديد سافر وخطير لسلامة الطيران المدني وخرق واضح للقوانين والاتفاقيات الدولية".

ونقلت الوكالة عن بيان لهيئة الطيران المدني: "أن الرحلة المذكورة هي رحلة اعتيادية مجدولة ومعروفة المسار ومستوفية لجميع الموافقات والتصاريح اللازمة والمتعارف عليها دوليا".

وشددت الهيئة الإماراتية على أنها "ترفض هذا التهديد لسلامة حركة الطيران وستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لضمان أمن وسلامة حركة الطيران المدني".

 

 

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