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نتنياهو: أشعر بخيبة أمل

نتنياهو: أشعر بخيبة أمل
الإثنين ١٥ يناير ٢٠١٨ - ١٠:٠٩ بتوقيت غرينتش

أعرب رئيس حكومة كيان الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن خيبة أمله من رفض الهند دعم إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، عدّ بلاده القدس عاصمة لهذا الكيان، لكنه أكد أنه لن يجعل ذلك يفسد زيارته إلى هذه الدولة الآسيوية.

العالم - العراق

وأكد نتنياهو لمجموعة "اينديا توداي" الإعلامية في مقابلة نشرت، اليوم الاثنين (15-1)، أن لديه "علاقة خاصة" مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

لكن هذه العلاقة شابها تصويت الهند مع أكثر من مائة دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي على قرار يدين الإعلان الأمريكي بشأن القدس.

وقال نتنياهو في المقابلة "بالتأكيد أشعر بخيبة أمل، لكنني أعتقد أن هذه الزيارة تدل في الواقع على أن علاقتنا تسير قدمًا على عدد من الجبهات". حسبما افاد المركز الفلسطيني للاعلام.

وكانت الهند ألغت قبل الزيارة صفقة بقيمة 500 مليون دولار لشراء صواريخ "سبايك" صهيونية مضادة للدبابات.

وتبلغ قيمة صادرات الاحتلال من المعدات العسكرية إلى الهند مليار دولار سنويًّا، لكن مودي يريد إنهاء تصدر الهند للائحة الدول المستوردة لمعدات الدفاع في العالم.

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