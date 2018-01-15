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أمير قطر يزور أنقرة اليوم ويلتقي الرئيس التركي

أمير قطر يزور أنقرة اليوم ويلتقي الرئيس التركي
الإثنين ١٥ يناير ٢٠١٨ - ١٠:١٠ بتوقيت غرينتش

يقوم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بزيارة إلى تركيا، اليوم الاثنين 15 يناير/كانون الثاني، لمقابلة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

العالم - قطر

وقالت قناة "TRT" التركية، في خبر عاجل، إن "أمير قطر سيصل أنقرة اليوم للقاء الرئيس أردوغان". ولم تتوفر أي تفاصيل عن فحوى اللقاء.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قام بزيارة إلى قطر أخيراً، وتعهد بمواصلة الدعم العسكري الذي تقدمه بلاده إلى الدوحة.

وأشار أردوغان إلى "استعداد" القطاع الخاص في تركيا لمساعدة قطر في مشاريعها التي تبلغ مليارات الدولارات في كأس العالم لكرة القدم 2022، مؤكداً استمرار دعم تركيا لدولة قطر في مختلف المجالات وخاصة في المجالين الصناعي والعسكري.

تجدر الإشارة إلى أن تركيا لديها قاعدة عسكرية في قطر تقول أنقرة إن بها نحو 3 آلاف جندي.

وكان الشيخ تميم هو أول زعيم أجنبي يتوجه إلى أردوغان خلال محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو/ تموز 2016، وفقا لوسائل الإعلام التركية.

وبلغت قيمة التجارة بين البلدين في نهاية عام 2015 ما قيمته 1.26 مليار دولار.

 

 

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