مصادر: بدر والعصائب ينسحبان من ائتلاف نصر العراق والسبب؟!

العالم - العراق

يذكر ان ائتلاف "النصر" الذي يترأسه العبادي وائتلاف "الفتح" الذي يترأسه الامين العام لمنظمة بدر هادي العامري، ويضم المجلس الأعلى برئاسة همام حمودي، و8 من فصائل الحشد الشعبي، و١١ حزباً وكياناً آخرين، منهم عصائب اهل الحق، أعلنا مساء السبت 13 كانون الثاني 2017، ائتلاف "نصر العراق" لخوض الانتخابات المقبلة.

هذا وكشفت كتلة صادقون التابعة لعصائب اهل الحق، الاثنين، عن اسباب قرارها الانسحاب من ائتلاف نصر العراق، مشيرة الى ان رسالتها القادمة هي الجهاد ضد الفاسدين.



وقال رئيس الكتلة حسن سالم في حديث لـ السومرية نيوز، ان "الحشد الشعبي قدم تضحيات كبيرة وكان صفحة بيضاء في هذه المرحلة بتحرير المناطق من داعش وتقديم التضحيات".



واضاف سالم ان "سبب قرار الانسحاب من ائتلاف نصر العراق يعود لوجود بعض الكتل والشخصيات في الائتلاف عليها لغط وشبهات فساد"، مشيرا الى ان "الحشد وبعد الجهاد ضد الزمر الارهابية، فان رسالتنا القادمة هي الجهاد ضد الفاسدين ولن نكون جزء منه".

6

