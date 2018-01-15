فيصل الداوود..التفجير محاولة لنقل الصراع الى لبنان

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واضاف، على الرغم من نجاح الاجهزة الامنية في كشف شبكاته وعملائه وكان آخرها، العميل محمد الضابط الذي اوقفه الامن العام واحاله الى القضاء، وكان يخطط لاغتيال النائبة بهية الحريري، اثر استقالة الرئيس سعد الحريري، والهدف اشعال فتنة طائفية ومذهبية، توصل الى حرب اهلية".

وتابع الداوود: "ان التفجير الارهابي الذي استهدف المقاوم حمدان في صيدا، يدخل في اطار توتير الاجواء الامنية، في لبنان، الا ان مثل هكذا مخطط صهيوني بات مكشوفا، والرد عليه، تمثل بالوعي الوطني اللبناني والفلسطيني، لان الهدف منه، تحييد الانظار عن الانتفاضة الشعبية الفلسطينية ضد سلب القدس بقرار اميركي لا شرعي، وتحويل الصراع من ارض فلسطين الى ارض لبنان.