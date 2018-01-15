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الفلبين تغلق موقعا إخباريا انتقد حكومة دوتيرتي

الفلبين تغلق موقعا إخباريا انتقد حكومة دوتيرتي
الإثنين ١٥ يناير ٢٠١٨ - ٠١:٣٩ بتوقيت غرينتش

قررت السلطات الفلبينية، إغلاق موقع إخباري ينتقد حكومة الرئيس رودريغو دوتيرتي.

العالم - أسيا والباسفيك

ووجدت اللجنة الفلبينية للأوراق المالية والبورصات الوطنية، أن موقع "رابلر" الإخباري، انتهك القيود الدستورية على ملكية وسائل الإعلام والسيطرة عليها، وذلك وفقاً لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

وأكدت الصحيفة الأمريكية، أن الدستور الفلبيني ينص على أن تكون وسائل الإعلام الجماهيرية مملوكة بالكامل للفلبنيين، مؤكدة أن "رابلر" انتهكت تلك القواعد عندما تلقىت أموالا من موقع "إيباي"، الذي أنشأه بيير أميديار.

من جانبها، أنركت "رابلر" أنكرت ذلك، وقالت إن الاستثمار تم من خلال إيصالات الإيداع التي تسمح للشركات بالاستثمار في وسائل الإعلام المحلية.

المصدر: سبوتنيك

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