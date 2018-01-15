لاريجاني: مقاومة الشعب السوري جديرة بالثناء

العالم- ايران

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع اليوم الاثنين رئيس البرلمان الايراني بنظيره السوري حمودة يوسف صباغ؛ وذلك علي هامش الاجتماع الثالث عشر لاتحاد البرلمانات الاسلامية.

واضاف لاريجاني قائلا: انه رغم كافة جهود الاعداء، لكن الحكومة السورية تمكنت عبر التعاون مع شعبها من تخطي جميع هذه المعضلات؛ معربا عن امله باستتاب الاستقرار والهدوء الشامل في سوريا.

وتوجه لاريجاني بالخطاب الى يوسف صباغ، قائلا "ان المسار الذي انتهجتموه في سوريا حسّن من رؤى البلدان الاخرى تجاه سوريا؛ ونامل بان تصبح هذه الظروف افضل في المستقبل".

الى ذلك قال رئيس مجلس النواب السوري في هذا اللقاء، "اني احمل رسائل وتحيات بشار الاسد اليكم"؛ معربا عن مواساته مع ايران حكومة وشعبا اثر الحادث المؤسف الذي تعرضت له السفينة الايرانية ومقتل طاقمها.

واضاف صباغ، ان البلدين ايران وسوريا تجمع بينهما علاقات اخوية رصينة بما يتيح لهما الوقوف جنبا الى جنب في مواجهة اعدائهما المشتركين والتصدي لهم.

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