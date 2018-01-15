الجيش السوري يسيطر على قرى جديدة بريف حماة

العالم - مراسلون

أحكمت وحدات من الجيش السوري بالتعاون مع القوى الحليفة سيطرتها الكاملة على قرية حجيلة وتلة مشرفة بريف حماة الشمالي الشرقي وذلك في إطار عملياتها للقضاء على آخر أوكار وتجمعات إرهابيي “داعش” المنتشرة في ريف حماة.

وفي حماة تابعت “وحدات الجيش بالتعاون مع القوى الحليفة عملياتها في ريف حماة الشمالي الشرقي وخاضت خلال الساعات الماضية مواجهات عنيفة ضد إرهابيي جماعة (داعش) في المنطقة تمكنت خلالها من استعادة السيطرة على قرية حجيلة وتلة مشرفة غرب قرية الزنكاحية”.

ولفت المراسل إلى أن “عمليات وحدات الجيش والقوى الحليفة أسفرت أيضا عن القضاء على أعداد من الإرهابيين وتدمير مواقع وآليات لهم”.

ولا تزال لجماعة “داعش” الارهابية المدرجة على لائحة الإرهاب الدولية في بعض قرى ريف حماة الشرقي جيوبا متفرقة يتخذ منها منطلقا للاعتداء على القرى والبلدات الآمنة بالقذائف الصاروخية والتي تسببت خلال الأشهر الماضية بارتقاء العديد من الشهداء ووقوع أضرار مادية بالممتلكات العامة والخاصة والبنى التحتية.

وفي محافظة ريف دمشق سقطت عدد من قذائف الهاون في محيط ضاحية الاسد بالقرب من حرستا بريف دمشق مصدرها المجموعات المسلحة المنتشرة بالغوطة الشرقية.