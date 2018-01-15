البث المباشر

وكالة أنباء الإمارات تتراجع عن خبر الشيخ عبد الله آل ثاني

وكالة أنباء الإمارات تتراجع عن خبر الشيخ عبد الله آل ثاني
الإثنين ١٥ يناير ٢٠١٨ - ٠٢:٢٧ بتوقيت غرينتش

تراجعت وكالة الأنباء الإماراتية عن الخبر الذي بثته بشأن الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني وقالت فيه إن الشيخ عبد الله كان ضيفا على دولة الإمارات وغادرها بناء على طلبه، ثم عمدت الوكالة إلى سحب تغريدتها من موقع تويتر بعد وقت قليل من نشرها.

العالم - قطر

وكان مصدر في الخارجية الإماراتية قال إن الشيخ عبد الله حل ضيفا على الإمارات، وإنه حر التصرف في تحركاته- حسب ما نشر موقع الجزيرة- وقد أعلنت دولة قطر أنها تراقب عن كثب الموقف بشأن التسجيل الذي ظهر فيه الشيخ عبد الله ال ثاني متحدثا عن احتجازه.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية لولوة الخاطر في تصريح لوكالة الأنباء القطرية إن من الصعب الجزم بخلفيات ما يحدث وتفاصيله نتيجة انقطاع الاتصالات كافة مع دولة الإمارات.

وأضافت الخاطر أن الدوحة تقف من حيث المبدأ مع حفظ الحقوق القانونية لأي فرد، وأن من حق أسرته اللجوء إلى جميع السبل القانونية لحفظ حقوقه.

وقالت إن قطر رأت في الماضي سلوكا مشابها من بعض دول الحصار تتعدى فيه كل القوانين والأعراف مع مواطني ومسؤولي دول أخرى دون وجود رؤية واضحة.

وكان الشيخ عبد الله -وهو أحد أعضاء الأسرة الحاكمة في قطر- قد قال في تسجيل إنه محتجز في أبو ظبي بعد أن استضافه ولي عهدها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وأعرب الشيخ عبد الله عن مخاوفه من إمكانية تعرضه لأي مكروه، محملا ابن زايد كامل المسؤولية عما قد يحدث له.

106-

روابط ذات صلة

"حقوق الإنسان" القطرية تدعو السلطات الإماراتية للإفراج عن عبدالله آل ثاني

قطر تعلق رسميا على فيديو توقيف الإمارات الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

الجيش السوري يسيطر على قرى جديدة بريف حماة

فيصل الداوود..التفجير محاولة لنقل الصراع الى لبنان

الشيخ قبلان يدعو للوقوف بوجه الارهابين التكفيري والصهيوني

طهران: استمرار فعاليات مؤتمر البرلمانات الإسلامية(فيديو)

الداخلية التونسية تعتقل 41 شخصا مع تجدد الاحتجاجات

قاطرة سوتشي الروسية تتجاوز جنيف المتعثر

باسيل للسعودية: ولت الأيام التي كان السفراء يختارون نوابنا 

رئيس البرلمان المالي يعرب عن تعاطفه مع الشعب الايراني

أسر فرنسية تقاضي متاجر بسبب سحب حليب أطفال

شاهد..من هنا سار النبي موسى (س) وقومه هرباً من فرعون!

وكالة أنباء الإمارات تتراجع عن خبر الشيخ عبد الله آل ثاني

لاريجاني: مقاومة الشعب السوري جديرة بالثناء

عسكري ايراني: المدمرة "دماوند" بحاجة الى عمليات صيانة اساسية

ما بعد التصفية السياسية.. السعودية تتجه إلى تأميم ممتلكات الحريري

خبير عسكري : هكذا سيتم الحسم مع الجماعات المسلحة

زلزال بقوة 3.4 درجة يضرب غرب ايران مجددا

هل تشعر بالنعاس المتکرر... اقرا هذا الخبر 

أردوغان: سنقضي على أي قوى جديدة في سوريا !

رئيس السلطة القضائية.. ايران لن تسكت على الحظر الامريكي الاخير

كيف يتم تشغيل واتساب على هاتفين في أن واحد... اقرا التفاصيل

الأکثر مشاهدة