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المدعي العام الايراني يصدر أمرا خاصاً بمتابعة حادث ناقلة النفط سانجي

المدعي العام الايراني يصدر أمرا خاصاً بمتابعة حادث ناقلة النفط سانجي
الإثنين ١٥ يناير ٢٠١٨ - ٠٦:٢٨ بتوقيت غرينتش

أصدر المدعي العام في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اليوم الإثنين، أمراً خاصاً الى مساعده في شؤون الحقوق العامة، بدراسة السبب في وقوع حادث ناقلة النفط سانجي.

العالم - ايران

ووجّه الشيخ محمد جعفر منتظري كتاباً رسميا الى مساعده محمد جواد حشمتي، كلفه فيه بمتابعة حادث ناقلة النفط سانجي ودراسة أسباب وقوع الحادث، من خلال استخدام السبل القانونية والتنسيق مع الأجهزة المعنية، لاستيفاء حقوق الشعب الايراني وأسر المضحين.

وأعرب منتظري عن تعازيه ومواساته لأسر الضحايا في حادث اصطدام ناقلة النفط الايرانية سانجي مع سفينة شحن صينية وتعرضها لانفجار حمولتها من المكثفات الغازية وغرقها رغم كل المحاولات التي بذلت لإطفائها، وتمنى لأسر الضحايا الصبر والسلوان، والمغفرة للضحايا.

الجدير بالذكر أن سفينة شحن صينية كانت تحمل 64 ألف طن من القمح اصطدمت في تاريخ 6 كانون الثاني/ يناير 2018، في بحر الصين الشرقي بناقلة النفط الايرانية سانجي والتي كانت تحمل 114 ألف طن من المكثفات الغازية ما أدى الى وقوع انفجار شديد في مخازنها ونشوب حريق ضخم فيها، وفي هذا الحادث لقي طاقم ناقلة النفط الايرانية مصرعهم وهم 30 ايرانيا واثنان من بنغلادش.

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