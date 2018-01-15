المدعي العام الايراني يصدر أمرا خاصاً بمتابعة حادث ناقلة النفط سانجي

العالم - ايران

ووجّه الشيخ محمد جعفر منتظري كتاباً رسميا الى مساعده محمد جواد حشمتي، كلفه فيه بمتابعة حادث ناقلة النفط سانجي ودراسة أسباب وقوع الحادث، من خلال استخدام السبل القانونية والتنسيق مع الأجهزة المعنية، لاستيفاء حقوق الشعب الايراني وأسر المضحين.

وأعرب منتظري عن تعازيه ومواساته لأسر الضحايا في حادث اصطدام ناقلة النفط الايرانية سانجي مع سفينة شحن صينية وتعرضها لانفجار حمولتها من المكثفات الغازية وغرقها رغم كل المحاولات التي بذلت لإطفائها، وتمنى لأسر الضحايا الصبر والسلوان، والمغفرة للضحايا.

الجدير بالذكر أن سفينة شحن صينية كانت تحمل 64 ألف طن من القمح اصطدمت في تاريخ 6 كانون الثاني/ يناير 2018، في بحر الصين الشرقي بناقلة النفط الايرانية سانجي والتي كانت تحمل 114 ألف طن من المكثفات الغازية ما أدى الى وقوع انفجار شديد في مخازنها ونشوب حريق ضخم فيها، وفي هذا الحادث لقي طاقم ناقلة النفط الايرانية مصرعهم وهم 30 ايرانيا واثنان من بنغلادش.

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