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رئيس برلمان تركيا: اميركا تدعم جماعة ارهابية لمحاربة عصابة ارهابية اخرى

رئيس برلمان تركيا: اميركا تدعم جماعة ارهابية لمحاربة عصابة ارهابية اخرى
الإثنين ١٥ يناير ٢٠١٨ - ٠٦:٥٧ بتوقيت غرينتش

وصف رئيس البرلمان التركي اسماعيل قهرمان قرارات اميركا لمواجهة الارهاب بالخاطئة، وقال لايمكن دعم جماعة ارهابية من اجل محاربة جماعة ارهابية اخرى.

العالم - ايران

وخلال لقائه رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني على هامش مؤتمر اتحاد البرلمانات الاسلامية اليوم الاثنين ابلغ قهرمان تحيات الرئيس التركي الحارة الى لاريجاني وقال: نحن بلدان كبيران يلعبان دورا في ارساء دعائم السلام في المحافل الدولية، واضاف ان اتحادنا ومقاومتنا مهم للغاية ولكن هناك من يحاول ضرب هذه العلاقات.

واعتبر ان الهيكلية الراهنة للامم المتحدة ليست مناسبة لارساء السلام في العالم، مشيراً الى ان قرارا عاما يملى من فوق على مجلس الامن ويجري بعد ذلك التباحث حوله بين خمس دول وبامكان واحدة منها نقض ذلك.

واكد قهرمان على ان الاخوة والمساواة توفر ظروف جيدة بين البلدين، وقال ان البعض يحاول من خلال نشر الارهاب خلق المتاعب ومن هنا فان اقرار التبادل بين البلدين سيكون مثمرا لمحاربتهم في هذا المجال.

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