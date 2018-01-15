البث المباشر
مصادر فلسطينية: اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في محيط منطقة "قبر يوسف" شرق نابلس
قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق قنابل الصوت والغاز السام بين منازل الفلسطينيين في بلدة حوسان غرب بيت لحم
مصادر فلسطينية: شبان فلسطينيون يغلقون شارع عمان في مدينة نابلس تصديا لاقتحام المستوطنين لمنطقة "قبر يوسف"
مصادر فلسطينية: حماس تقول إن الاختبار الحقيقي لقرارات المجلس المركزي هو تنفيذها فعليا على الأرض
مراسل العالم: المجلس المركزي الفلسطيني يؤكد وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال واعتبار اتفاق باريس الاقتصادي غير موجود
مراسل العالم: المجلس المركزي الفلسطيني يفوض اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لتجميد الاعتراف بكيان الاحتلال
مراسل العالم:المجلس المركزي الفلسطيني يدعو في بيانه الختامي المجتمع الدولي ليكون راعيا لعملية التسوية بدلاً عن واشنطن
مراسل العالم: المجلس المركزي الفلسطيني يعتبر في بيانه الختامي أن الإدارة الأميركية أصبحت غير راعية لعملية التسوية
مراسل العالم: المجلس المركزي الفلسطيني يرفض في بيانه الختامي قرار الرئيس الأميركي فيما يتعلق بمدينة القدس
مراسل العالم: المجلس المركزي الفلسطيني يجدد وقف التنسيق الامني مع الاحتلال

رئيس برلمان اوروبا يندد بطرد برلمان تركيا نائبة كردية

رئيس برلمان اوروبا يندد بطرد برلمان تركيا نائبة كردية
الإثنين ١٥ يناير ٢٠١٨ - ٠٨:١٩ بتوقيت غرينتش

اعتبر رئيس البرلمان الاوروبي انطونيو تاجاني الاثنين ان طرد النائبة الكردية ليلى زانا من البرلمان التركي الاسبوع الماضي امر "غير مقبول وغير شرعي".

العالم - تركيا

وكانت زانا نالت جائزة ساخاروف عام 1995 التي يمنحها البرلمان الاوروبي.

وقال تاجاني لدى افتتاحه جلسة للبرلمان الاوروبي في ستراسبورغ "من غير المقبول ان يتم طرد ممثل عن الشعب بهذا الشكل غير الشرعي".

وكان النواب الاتراك صوتوا باكثريتهم الخميس الماضي على طرد زانا من البرلمان، بعد اتهامها باداء القسم في البرلمان بعد انتخابها باللغة الكردية بدلا من التركية، وبانها ادخلت تعديلا على نص القسم، اضافة الى تغيبها المتكرر عن حضور جلسات البرلمان.

وتبلغ ليلى زانا من حزب الشعوب الديموقراطي "ابرز الاحزاب الكردية في تركيا"، السادسة والخمسين من العمر، وامضت عشر سنوات في السجن بين عامي 1994 و2004 بعد رفع الحصانة البرلمانية عنها. وفي عام 1995 فازت بجائزة ساخاروف التي يمنحها البرلمان الاوروبي للشخصيات التي تدافع عن حرية التعبير.

كما اعرب تاجاني ايضا الاثنين عن "قلقه العميق ازاء الانتهاكات المتكررة لحقوق الانسان في تركيا التي تستهدف ممثلين سياسيين وممثلين عن المجتمع المدني وجامعيين والعديد من الصحافيين".

(أ ف ب)

2

روابط ذات صلة

برلمان تركيا يمدد حالة الطوارئ 3 أشهر أخرى

برلمان تركيا يوافق على نشر قوات في قاعدة تركية بقطر

برلمان تركيا يناقش تعديلا دستوريا لتعزيز صلاحيات اردوغان

برلمان تركيا يصوت لرفع الحصانة عن 138 نائبا معظمهم معارضة

برلمان تركيا يصوت على رفع الحصانة عن 138نائبا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

استهداف تجمعات مرتزقة العدوان في منفذ الخضراء بنجران

قتلى وجرحى بصفوف المرتزقة في تعز واحراق آليتين لهم

خلال استقباله رئيس البرلمان الجزائري.. لاريجاني: التطرف مشكلة العالم الاسلامي اليوم

حماس: مصداقية قرارات "المركزي" بتنفيذها العملي

لدي استقباله نظيره التركي.. لاريجاني يؤكد ضرورة تعاون ايران وتركيا امنيا بالمنطقة

فيما تصر السلطة على تغليظ العقوبات.. مقومات استمرار محاكم البحرين العسكرية تتهاوى

في بيانه الختامي.. المركزي الفلسطيني يرفض قرار ترامب حول القدس المحتلة

يلدريم يعزي العبادي والشعب العراقي بالتفجير الارهابي

رئيس برلمان اوروبا يندد بطرد برلمان تركيا نائبة كردية

نشرة بانوراما: "تفجيري بغداد المزدوج" و"الازمة الخليجية الى احتكاكات جوية"

الشرطة اليونانية تفرق المحتجين بالقنابل المسيلة للدموع

حماس: تشريح جثة المقعد ابو ثريا يثبت مسؤولية اسرائيل عن قتله 

بالفيديو...ابراهيم الجعفري يؤكد رفض بلاده لسياسة افتعال الازمات في المنطقة

روسيا تستأنف الرحلات الجوية إلى القاهرة مطلع فبراير

السيد نصر الله يلقي كلمة بوم الجمعة المقبل

إطلاق سراح محتجزين في "الريتز" بينهم مسؤول سعودي سابق

الجبير يلتقي موغريني في بروكسل..عما تحدث الجانبان؟

عباس لم يتغير..والدليل، تجنبه سحب الاعتراف وإلغاء أوسلو امام المركزي 

أول زيارة لسفراء مجلس الأمن الدولي إلى أفغانستان منذ 2010

لماذا يرشح لنا فيسبوك أصدقاء لا نعرفهم؟

الأکثر مشاهدة