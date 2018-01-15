رئيس برلمان اوروبا يندد بطرد برلمان تركيا نائبة كردية

العالم - تركيا

وكانت زانا نالت جائزة ساخاروف عام 1995 التي يمنحها البرلمان الاوروبي.

وقال تاجاني لدى افتتاحه جلسة للبرلمان الاوروبي في ستراسبورغ "من غير المقبول ان يتم طرد ممثل عن الشعب بهذا الشكل غير الشرعي".

وكان النواب الاتراك صوتوا باكثريتهم الخميس الماضي على طرد زانا من البرلمان، بعد اتهامها باداء القسم في البرلمان بعد انتخابها باللغة الكردية بدلا من التركية، وبانها ادخلت تعديلا على نص القسم، اضافة الى تغيبها المتكرر عن حضور جلسات البرلمان.

وتبلغ ليلى زانا من حزب الشعوب الديموقراطي "ابرز الاحزاب الكردية في تركيا"، السادسة والخمسين من العمر، وامضت عشر سنوات في السجن بين عامي 1994 و2004 بعد رفع الحصانة البرلمانية عنها. وفي عام 1995 فازت بجائزة ساخاروف التي يمنحها البرلمان الاوروبي للشخصيات التي تدافع عن حرية التعبير.

كما اعرب تاجاني ايضا الاثنين عن "قلقه العميق ازاء الانتهاكات المتكررة لحقوق الانسان في تركيا التي تستهدف ممثلين سياسيين وممثلين عن المجتمع المدني وجامعيين والعديد من الصحافيين".

(أ ف ب)

2