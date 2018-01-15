يلدريم يعزي العبادي والشعب العراقي بالتفجير الارهابي

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وأوضح الزميل علي الشبكي، ان يلدرم قدم التعزية للعبادي وللشعب العراقي بالتفجير الارهابي الذي استهدف المواطنين في منطقة ساحة الطيران ببغداد، منددا بالارهاب ومؤكدا على اهمية التعاون للقضاء عليه.

وجرت خلال الاتصال مناقشة ملف ادارة المياه المشتركة بين البلدين، والتأكيد على تزويد العراق بما يحتاجه من المياه.



كما تم التأكيد على اهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين ومساهمة الشركات التركية في جهود إعمار العراق والاستثمار.



وناقش الجانبان تعزيز التعاون في ملف الطاقة، والتفاهمات بين البلدين في المجالات الاخرى، وملف محاربة الارهاب، والحفاظ على وحدة الاراضي السورية.

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