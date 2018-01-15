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يلدريم يعزي العبادي والشعب العراقي بالتفجير الارهابي

يلدريم يعزي العبادي والشعب العراقي بالتفجير الارهابي
الإثنين ١٥ يناير ٢٠١٨ - ٠٨:٤٥ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل قناة العالم من بغداد، ان رئيس مجلس وزراء العراق حيدر العبادي تلقى الاثنين، اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء تركيا بن علي يلدرم.

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وأوضح الزميل علي الشبكي، ان يلدرم قدم التعزية للعبادي وللشعب العراقي بالتفجير الارهابي الذي استهدف المواطنين في منطقة ساحة الطيران ببغداد، منددا بالارهاب ومؤكدا على اهمية التعاون للقضاء عليه.

وجرت خلال الاتصال مناقشة ملف ادارة المياه المشتركة بين البلدين، والتأكيد على تزويد العراق بما يحتاجه من المياه.

كما تم التأكيد على اهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين ومساهمة الشركات التركية في جهود إعمار العراق والاستثمار.

وناقش الجانبان تعزيز التعاون في ملف الطاقة، والتفاهمات بين البلدين في المجالات الاخرى، وملف محاربة الارهاب، والحفاظ على وحدة الاراضي السورية.

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