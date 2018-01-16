سفير مصر الجديد يصل سلطنة عمان

العالم - مصر

كان فى استقبال السفير المصرى بصالة كبار الشخصيات بمطار مسقط الدولى مسئول إدارة المراسم بوزارة الخارجية العمانية والقائم بالأعمال مها شاهين وملحق الدفاع المصرى أشرف عيسى والمستشار السياسي اشرف محمود وعزت عبدالنبي الملحق الثقافي واحمد عبد الاخر سكرتير تاني ودارين صقر سكرتير ثالث السفارة وأعضاء السفارة المصرية بعمان .

الجدير بالذكر انه سبق للسفير محمد غنيم العمل في عدة دول منها لندن والخرطوم وبرلين وأديس أبابا، بالإضافة إلى تمثيل مصر في العديد من المؤتمرات الدولية.

ومن المقرر أن يقدم " غنيم " أوراق اعتماده للجهات العمانية خلال الأيام القادمة تمهيدا لبدء مهام عمله بشكل رسمى .

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