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كندا تستضيف اجتماعاً دولياً لبحث الأزمة الكورية

كندا تستضيف اجتماعاً دولياً لبحث الأزمة الكورية
الثلاثاء ١٦ يناير ٢٠١٨ - ١٠:٥٣ بتوقيت غرينتش

أعلن مسؤول كندي يوم الاثنين أن وزراء خارجية 20 دولة سيجتمعون في فانكوفر بكندا لبحث سبل تنفيذ عقوبات الأمم المتحدة بشكل كامل ضد كوريا الشمالية.

العالم الأميرکيتان

وتضم قمة الثلاثاء، التي يشارك في استضافتها كل من وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند ووزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، الدول الاصلية المشاركة في قيادة الامم المتحدة خلال الحرب الكورية من عام 1950 حتى عام 1953 بالإضافة إلى ممثلين من كوريا الجنوبية واليابان والهند والسويد.

وقال براين هوك مدير التخطيط السياسي للصحفيين الأسبوع الماضي خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن واوتاوا دعيتا إلى الاجتماع لإظهار الالتزام الدولي بحل دبلوماسي للتصعيد المتزايد من البرامج النووية والصواريخ الباليستية في كوريا الشمالية.

وتابع هوك إنه من المأمول أن توفر القمة آليات عملية لممارسة الضغط المستمر على بيونغ يانغ بينما تظهر أن الخيارات الدبلوماسية تظل مفتوحة وقابلة للاستمرار.

وأوضح: “نواصل استكشاف كافة الخيارات لتعزيز الأمن البحري والقدرة على منع حركة المرور البحرية للذين ينقلون البضائع من وإلى كوريا الديمقراطية (الشمالية) التي تدعم البرنامج النووي والصاروخي”.

يذكر أن الصين وروسيا، وهما اثنتان من جيران كوريا الشمالية الاكثر تأثيرا، لن تشاركا في فانكوفر.

وقال مسؤول كندي مطّلع إن الصين وروسيا دعيتا لإجراء محادثات على هامش الاجتماع الرئيسي اليوم.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته: “إنهما لم يقبلا هذه الدعوة، ولكننا نأمل في استمرار التواصل معهما بشأن هذه القضية الهامة”.

لكن موسكو وبكين نددتا باجتماع فانكوفر وقالتا إنه من المحتمل أن يضر أكثر مما ينفع.

وصرح وزير الخارجية الروسي سيرغى لافروف الاثنين للصحفيين في موسكو بأن دولا مثل اليونان وبلجيكا وكولومبيا ولوكسمبورغ التي ساهمت بقوات الامم المتحدة في الفترة من 1950 الى 1953 دعيت إلى القمة في فانكوفر كمشاركين كاملين بينما دعي دبلوماسيون روس وصينيون فقط للإحاطة الإعلامية بعد اختتام الاجتماع.

وتساءل: “لقد شاركت (تلك الدول) في ذلك التحالف، فما هي علاقتها بالجهود المبذولة لحل مشكلة شبه الجزيرة الكورية اليوم ماذا ستفعل هناك؟”.

وقال لافروف إن روسيا والصين لديهما خريطة طريق مشتركة لحل الأزمة في شبه الجزيرة الكورية.

 

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