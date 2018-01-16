 شهيد و 4 جرحى مدنيين جراء اعتداء إرهابي بالقذائف في حلب

العالم - سوريا

وأفاد مصدر في قيادة شرطة حلب بأن إرهابيين يتحصنون على الأطراف الغربية لمدينة حلب استهدفوا بعدة قذائف المدينة سقطت إحداها على في شارع النيل ما تسبب باستشهاد سائق حافلة روضة وإصابة 3 نساء وطفلة.

ووقعت أضرار مادية في عدد من المنازل والسيارات والمحال التجارية نتيجة اعتداء إرهابي بالقذائف السبت الفائت على حيي السبيل والموكامبو السكنيين في مدينة حلب.

واستهدفت التنظيمات الإرهابية على مدى الأشهر الماضية مدينة حلب بالقذائف عشرات المرات في محاولة يائسة للتأثير في الحياة الطبيعية الاعتيادية ودوران عجلة الحياة فيها بعد إعادة الأمن والاستقرار إليها.

العالم - سانا

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