مدينة البوكمال السورية تستكمل تأهيلها لعودة سكانها

العالم - سوريا

وذكرت وكالة "سانا" أن محافظ دير الزور محمد إبراهيم سمره، تفقد برفقة عدد من مديري الدوائر الخدمية المرافق العامة في المدينة واطلعوا على التحضيرات النهائية لعودة السكان للمدينة.

ولفت محافظ دير الزور إلى أن الحكومة حريصة على إعادة الحياة إلى جميع المناطق، التي استعاد الجيش السوري السيطرة عليها، وتفعيل جميع الدوائر الخدمية فيها لتكون جاهزة لاستقبال الأهالي، الذين هجّرتهم التنظيمات الإرهابية.

وكان الجيش السوري قد أعلن استعادة السيطرة على مدينة البوكمال، بريف دير الزور بالكامل، بمساعدة سلاح الجو الروسي. وتقع البوكمال على الحدود السورية العراقية في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

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