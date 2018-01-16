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شفيق ينسحب من رئاسة حزب الحركة الوطنية المصرية

شفيق ينسحب من رئاسة حزب الحركة الوطنية المصرية
الثلاثاء ١٦ يناير ٢٠١٨ - ٠١:٢٧ بتوقيت غرينتش

أصدر أحمد شفيق قراراً اليوم الثلاثاء بتفويض اللواء "رؤوف السيد" في صلاحيات رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية وإعلانه ممثلاً للحزب أمام كلّ المؤسسات والجهات المعنية بالدولة.

العالم - مصر 

أكد أحمد شفيق في القرار الذى أصدره أنّه بعد الإطلاع على قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 وتعديلاته وعلى النظام الأساسى واللائحة التنظيمية للحزب تقرّر تفويض اللواء رؤوف السيد في إختصاصات رئيس الحزب.

من جانبه، قال اللواء روؤف السيد فى تصريح لـ"اليوم السابع" أنّ أحمد شفيق عقد إجتماعاً مطولاً أمس الإثنين مع قيادات الحزب وتمّ إتخاذ عدد من القرارات سيتمّ الإعلان عنها في حينها. 

وأضاف السيد أنّ موقف الحزب من الإنتخابات الرئاسية المقررة في مارس/ آذار المقبل لم يتحدّد بعد وسيتمّ إعلان المرشح الذي سيتمّ دعمه عقب غلق باب الترشح.

 

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