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سجن ساعي بريد بالأرجنتين.. ماهو السبب؟!

سجن ساعي بريد بالأرجنتين.. ماهو السبب؟!
الثلاثاء ١٦ يناير ٢٠١٨ - ٠١:٤٦ بتوقيت غرينتش

أدخل ساعي بريد أرجنتيني يبلغ السابعة والأربعين السجن في باتاغونيا ليمضي عقوبة سنة وراء القضبان بعدما ادين بتهمة الامتناع عن توزيع الرسائل، على ما أفاد مصدر في الشرطة.

العالم - منوعات 

وقال مفوض الشرطة الفدرالية في روسون، مارسيلو فيلاسكيس إن المحققين عثروا في منزل مانويل غوتيريس على أكياس تحوي 19 ألف رسالة تحمل طوابع لم تسلم الى الاشخاص المعنيين.

وتعود الوقائع الى عام 2009 إلان أن الحكم على ساعي البريد في مدينة بويرتو مادرين الساحلية في باتاغونيا التي يرتادها سياح يأتون لمشاهدة الحيتان الجنوبية، لم يصدر إلا عام 2015 .

وكان ينص على السجن سنة مع وقف التنفيذ بعد إدانته بتهمة "حيازة رسائل بطريقة غير قانونية".

وقد ثبت محكمة الاستئناف الحكم.

غير أن ساعي البريد لم يستجب لاستدعاءات القضاء الذي عمد الى تحويل العقوبة الصادرة في حقه إلى السجن سنة مع النفاذ وأصدر مذكرة توقيف في حقه.

وأوقف عناصر الشرطة غوتيريس الجمعة الماضية وهو لم يبد اي مقاومة واقتيد إلى سجن روسون في جنوب الأرجنتين.

المصدر : فرانس 24

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