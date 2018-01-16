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المتحدة تنفي أنباء عقد "جنيف 9" حول سوريا في مونترو الأسبوع القادم

المتحدة تنفي أنباء عقد
الثلاثاء ١٦ يناير ٢٠١٨ - ٠٢:٠٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم مكتب الأمم المتحدة في جنيف أليساندرا فيلوتشي الثلاثاء، أن الأمم المتحدة نفت أنباء عن عقد الجولة التاسعة من محادثات جنيف حول سورية، في بداية الأسبوع القادم في مونترو، لكن العمل يجري لعقد الجولة في كانون الثاني/يناير الجاري.

العالم - سوريا

وقالت فيلوتشي، في مؤتمر صحفي، "التصريح الذي جاء من أحد الأطراف حول عقد اللقاء في بداية الأسبوع القادم في مونترو، لم يؤكد أبدا من قبل الأمم المتحدة، وأنا أنفي هذه المعلومات، هذا لن يحدث". وأضافت "نحن سنعقدها (جنيف-9)، لقد تحدث المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستافان دي ميستورا عن كانون الثاني/يناير، الذي أصبح في نصفه الثاني، سنحاول اللحاق بالموعد، وسنقدم لكم معلومات قريباً".

هذا وانتهت الجولة الثامنة من المحادثات السورية – السورية في جنيف، التي استمرت ثلاثة أسابيع، في 14 كانون الأول/ديسمبر الماضي، وسط اتهامات متبادلة بين الطرفين. وخلافاً للتوقعات، لم تجلب الجولة أية نتائج واضحة، ولم تكن هناك مفاوضات مباشرة بين وفدي الحكومة والمعارضة الموحدة.

وبينما اعتبرت دمشق ان مطالبة المعارضة بتنحي الرئيس بشار الأسد، كما جاء في بيان الرياض – 2، يعد شرطاً مسبقاً للمحادثات، أصرت ما تُسمى بالمعارضة على عدم تغيير موقفها.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية

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