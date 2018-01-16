كيان الاحتلال يمنع ترميم وصيانة المسجد الأقصى

العالم - فلسطين

وذكر المنسق الإعلامي في دائرة الأوقاف الإسلامية، فراس الدبس، أن ضابطا في شرطة العدو اقتحم، اليوم الثلاثاء، مكتب إعمار المسجد الأقصى داخل المسجد، وأبلغ المهندس طه عويضة نائب رئيس لجنة الاعمار، بأن العمل في المسجد ومرافقه في مسجد قبة الصخرة "ممنوع"، بما فيه من أعمال الفسيفساء والسقف الخشبي، وترميم أبواب المسجد القبلي وأعمال الترميم الأخرى في جميع مرافق المسجد.

وأضاف: أبلغ الضابط مكتب إعمار المسجد أن أي عامل يقوم بذلك ويخالف أمر المنع، سيتم اعتقال نائب مدير مشاريع الإعمار المهندس طه عويضة.

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