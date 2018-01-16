بالفيديو ...الامم المتحدة تدق ناقوس خطر ارتفاع المجاعة في اليمن

العالم - خاص بالعالم

ودقت الامم المتحدة ناقوس خطر ارتفاع المجاعة في اليمن لتطال اكثر من ثمانية ملايين ونصف شخص مقابل سبعة ملايين شخص العام الماضي اي بارتفاع مليون ونصف المليون شخص خلال ستة الاشهر الماضية بسبب استمرار الحصار على الشعب اليمني مشيرة الى وجود اكثر من ستة وسبعين في المئة من اليمنيين بحاجة الى مساعدات

واكد التقرير الاممي ان نصف المحافظات اليمنية واثنين وسبعين منطقة من اصل خمسة وتسعين هي الاكثر تعرضا لخطر المجاعة متهمة العدوان السعودي بتدمير اكثر من الف وخمسمئة مدرسة

كما ناشدت منظمة الصحة العالمية دول العالم بالتدخل العاجل لرفع الحصار عن الشعب اليمني لدرء مخاطر المجاعة وانقاذ ارواح الملايين في اليمن مؤكدة ان حالات الاصابة بمرض الدفتيريا تنتشر بسرعة بعد ظهور ستمئة وثمان وسبعين اصابة جديدة ووفاة ثمان واربعين حالة خلال الاربعة اشهر الماضية

راجح باديان المتحدث الرسمي باسم حكومة الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي اعلن عن الحاجة الماسة الى الوديعة السعودية التي تقدر بملياري دولار لتحقيق استقرار العملة بعدما سجلت انخفاضا جديدا هذا الاسبوع مما يدفع بالشعب الذي يعاني من الفقر خطوات أكثر صوب الجوع، لكن الجانب السعودي لم يحرك ساكنا بهذا الشان .

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