طيران العدوان السعودي يشن 25 غارة على عددا من المحافظات اليمنية

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ففي محافظة صعدة شن طيران العدوان غارة على الملاحيط وغاره آخرى على الحصامة بمديرية الظاهر و ثلاث غارات على منطقة الثعبان بمديرية باقم و غارتين على منطقة الصوح بمديريه كتاف وست غارات على منطقة البقع بمديرية كتاف، وشن طيران العدوان غارتين على منطقة كتاف، وغارتين على منطقة الشومية في مديرية غمر بصعدة .

وتعرضت مناطق الغور بمديرية غمر ومناطق متفرقة من مديرية منبه لقصف صاروخي ومدفعي مكثف.

وفي محافظة عمران شن طيران العدوان أربع غارات على شبكة الاتصالات لشركة سبأ فون في الجبل الاسود بمديرية حرف سفيان مما ادى إلى انقطاع الشبكة.

وشن طيران العدوان ثلاث غارات على الخط العام بمديرية حيس بالحديدة .

كما دمر طيران العدوان منزل مواطن في منطقة الأشراف بنهم.