تستفيق من غيبوبتها لتكشف اسم قاتلها ثم تموت!

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وكانت السيدة أصيبت بعيار ناري من مواطن سوداني قرر الانتقام منها بعدما رفضت الزواج منه.

وأطلق الجاني، الذي يعمل بهيئة الجمارك، الرصاص من مسدسه على السيدة بعد أن رفضت الزواج منه للمرة الثانية، وذلك في حي الشاطئ بمدينة بورتسودان.

وكشف مصدر، بحسب صحيفة “المجهر” المحلية، أن الجاني سبق وتقدم للفتاة منذ 10 سنوات فرفضته أسرتها، ليغادر ويتزوج من إحدى قريباته، وفي ذات التوقيت تزوجت الفتاة من رجل آخر، إلا أنها لم تمكث معه وقتًا طويلًا وتطلقت.

وتابع أن الجاني توجه بعد طلاق الفتاة لطلب يدها مرة ثانية؛ لكنها رفضته، وفي يوم الواقعة استغل الجاني توجه الفتاة للمشاركة في إحدى المناسبات القريبة في الحي، وفي الطريق اعترضها وطلب منها ركوب السيارة معه؛ لكنها رفضت، فأخرج مسدسه وأطلق عليها الرصاص في الصدر والبطن.

وبين المصدر أن القاتل اتصل بوالدة الفتاة وأبلغها بمقتل ابنتها، وسارع أشخاص لإسعافها حيث مكثت في غيبوبة مدة 3 أيام، وعندما أفاقت أبلغتهم بهوية من قام بإطلاق النار عليها، ومن ثم فارقت الحياة ليتم التحقيق معه.

المصدر : وكالات