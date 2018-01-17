البث المباشر

تستفيق من غيبوبتها لتكشف اسم قاتلها ثم تموت!

تستفيق من غيبوبتها لتكشف اسم قاتلها ثم تموت!
الأربعاء ١٧ يناير ٢٠١٨ - ٠٩:٤٩ بتوقيت غرينتش

في حادثة غريبة، استفاقت سيدة سودانية من غيبوبتها لتكشف اسم قاتلها ثم وافتها المنية.

العالم - حوادث 

وكانت السيدة أصيبت بعيار ناري من مواطن سوداني قرر الانتقام منها بعدما رفضت الزواج منه.

وأطلق الجاني، الذي يعمل بهيئة الجمارك، الرصاص من مسدسه على السيدة بعد أن رفضت الزواج منه للمرة الثانية، وذلك في حي الشاطئ بمدينة بورتسودان.

وكشف مصدر، بحسب صحيفة “المجهر” المحلية، أن الجاني سبق وتقدم للفتاة منذ 10 سنوات فرفضته أسرتها، ليغادر ويتزوج من إحدى قريباته، وفي ذات التوقيت تزوجت الفتاة من رجل آخر، إلا أنها لم تمكث معه وقتًا طويلًا وتطلقت.

وتابع أن الجاني توجه بعد طلاق الفتاة لطلب يدها مرة ثانية؛ لكنها رفضته، وفي يوم الواقعة استغل الجاني توجه الفتاة للمشاركة في إحدى المناسبات القريبة في الحي، وفي الطريق اعترضها وطلب منها ركوب السيارة معه؛ لكنها رفضت، فأخرج مسدسه وأطلق عليها الرصاص في الصدر والبطن.

وبين المصدر أن القاتل اتصل بوالدة الفتاة وأبلغها بمقتل ابنتها، وسارع أشخاص لإسعافها حيث مكثت في غيبوبة مدة 3 أيام، وعندما أفاقت أبلغتهم بهوية من قام بإطلاق النار عليها، ومن ثم فارقت الحياة ليتم التحقيق معه.

المصدر : وكالات 

تصنيف :

روابط ذات صلة

شاهد الحوت القاتل ينشر الرعب أثناء مسابقة ركوب الأمواج

احذروا...العطر القاتل يصل إلى سوريا !

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

خمس دول أسيوية تخوض سباق تسلح صاروخي

رضى إسرائيلي أمني عن عباس: لا ضرر من أقوال بلا أفعال

لماذا تكثر أمراض الجهاز التنفسي لدى الرضّع؟

تحذير خطير للأطفال والشباب... تجنبوا مشروبات الطاقة

الفرقة 20 من الجیش تغادر كركوك الی مدینة الموصل

الديوان الملكي السعودي يعلق على التطاول على الشيخة موزة

ما مدى استعداد السيد نصر الله لمواجهة "إسرائيل"؟

الامن النيابية تحذر : دواعش يتنقلون بهويات مزورة في نينوى

المركزي الايراني: نمو الاقتصاد 4.5 بالمئة في 6 شهور

مسؤول إسرائيلي يقر: أرشيفنا يخبّئ جرائم حرب

كلفة اضرار حركة الاحتجاج بشمال المغرب 1,9 مليار يورو

وسط توترات بين البلدين.. حاملة طائرات صينية تدخل مضيق تايوان

اتصالات جزائرية روسية لإقحام أنصار القذافي في "الحوار الليبي"

روسيا تدعو لمحادثات عاجلة بين الحكومة الأفغانية وطالبان

بالفيديو.. ترامب يطرد صحفي من البيت الأبيض!

السودان وإثيوبيا يتفقان على نشر قوة مشتركة لحماية الحدود وتأمين سد النهضة

أوغلو: مشكلتان تنغصان علاقاتنا مع واشنطن

اتفاقيات بمليارات الدولارات بين كازاخستان والولايات المتحدة

قرقاش يقدم "تفسيرين" لأزمة الطيران مع قطر!

نتنياهو يكشف عن موعد نقل أمريكا سفارتها إلى القدس!

الأکثر مشاهدة