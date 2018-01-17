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قوات الاحتلال تقتحم مبنى قبة الصخرة وتخرج موظفي لجنة إعمار الأقصى وتمنع أعمال الترميم

الأربعاء ١٧ يناير ٢٠١٨ - ٠٩:٥٥ بتوقيت غرينتش

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