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وسط توترات بين البلدين..

حاملة طائرات صينية تدخل مضيق تايوان

حاملة طائرات صينية تدخل مضيق تايوان
الأربعاء ١٧ يناير ٢٠١٨ - ١١:٠٦ بتوقيت غرينتش

قالت تايوان يوم الأربعاء إن مجموعة حاملة طائرات صينية أبحرت عبر مضيق تايوان الذي يفصل بين الجانبين لكنها لم ترصد أي أنشطة غير عادية وسط تزايد التوتر مع بكين.

العالم- اسيا والباسفيك

وذكرت وزارة الدفاع التايوانية أن مجموعة من السفن الصينية تقودها حاملة الطائرات لياونينج دخلت الجزء الجنوبي الغربي من مضيق تايوان في وقت مبكر يوم الثلاثاء لكنها ظلت في الجانب الصيني من المضيق.

وقالت الوزارة إنه بحلول ظهر يوم الأربعاء غادرت مجموعة الحاملة مجال الدفاع الجوي التايواني متوجهة صوب الشمال وأضافت أنها تتابع تحركات المجموعة بدقة.

وتابعت ”لم يتم رصد أي أنشطة غير عادية خلال مرور المجموعة في مضيق تايوان.. ويمكن للمواطنين أن يطمئنوا“.

ولم ترد وزارة الدفاع الصينية على طلب للتعليق لكن الحاملة لياونينج التي تعود للعهد السوفيتي مرت من قبل بمضيق تايوان وهي في طريقها إلى إجراء تدريبات في بحر الصين الجنوبي.

وكثفت بكين في الشهور الماضية تدريباتها العسكرية قرب تايوان الأمر الذي يثير قلق تايبه. وتقول الصين إن التدريبات روتينية.

 

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