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كلفة اضرار حركة الاحتجاج بشمال المغرب 1,9 مليار يورو

كلفة اضرار حركة الاحتجاج بشمال المغرب 1,9 مليار يورو
الأربعاء ١٧ يناير ٢٠١٨ - ١١:١٥ بتوقيت غرينتش

قال احد محامي الدولة في محاكمة الموقوفين الذين يحاكمون اثر حركة الاحتجاج في شمال المغرب، ان الاضرار الناجمة عن "الحراك" بلغت 20 مليار درهم مغربي (1,9 مليار يورو) مشيرا الى اصابة 902 من قوات الامن في المواجهات مع المحتجين.

العالم - المغرب

وقدم المحامي محمد الحسيني كيروت هذه الارقام امام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء اثناء جلسة محاكمة 54 متهما بتهم مختلفة بعضها بسيط والبعض الاخر خطير على غرار "المساس بالامن الداخلي".

واوضح الحسيني، محامي الدولة كطرف مدني في القضية، ان "604 من الشرطة و178 عنصرا من القوات المساعدة و120 دركيا اصيبوا بجروح" في هذه الاحتجاجات.

وشهدت منطقة الريف وخصوصا مدينة الحسيمة لعدة اشهر احتجاجات ضد "التهميش" بعد وفاة بائع سمك شاب في عربة جمع نفايات.

وشهدت الاحتجاجات التي كانت في الغالب سلمية، مواجهات بين قوات الامن ومحتجين.

وبحسب آخر حصيلة لمنظمة العفو الدولية فقد تم توقيف "مئات المتظاهرين" و"لا يزال 410 على الاقل قيد التوقيف حاليا". وطلبت المنظمة الافراج عن "سجناء الراي".

المصدر: سبوتنيك

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