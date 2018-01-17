كلفة اضرار حركة الاحتجاج بشمال المغرب 1,9 مليار يورو

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وقدم المحامي محمد الحسيني كيروت هذه الارقام امام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء اثناء جلسة محاكمة 54 متهما بتهم مختلفة بعضها بسيط والبعض الاخر خطير على غرار "المساس بالامن الداخلي".

واوضح الحسيني، محامي الدولة كطرف مدني في القضية، ان "604 من الشرطة و178 عنصرا من القوات المساعدة و120 دركيا اصيبوا بجروح" في هذه الاحتجاجات.

وشهدت منطقة الريف وخصوصا مدينة الحسيمة لعدة اشهر احتجاجات ضد "التهميش" بعد وفاة بائع سمك شاب في عربة جمع نفايات.

وشهدت الاحتجاجات التي كانت في الغالب سلمية، مواجهات بين قوات الامن ومحتجين.

وبحسب آخر حصيلة لمنظمة العفو الدولية فقد تم توقيف "مئات المتظاهرين" و"لا يزال 410 على الاقل قيد التوقيف حاليا". وطلبت المنظمة الافراج عن "سجناء الراي".

المصدر: سبوتنيك

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