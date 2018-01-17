البث المباشر

الشيوخ الأمريكي ينتصر لطلب الاستخبارات مراقبة الناس والتجسس عليهم

الشيوخ الأمريكي ينتصر لطلب الاستخبارات مراقبة الناس والتجسس عليهم
الأربعاء ١٧ يناير ٢٠١٨ - ١١:٣٣ بتوقيت غرينتش

انتصر مجلس الشيوخ الأمريكي عمليا لتجديد قانون مراقبة الأجانب (FISA) والتجسس على المواطنين الأمريكيين أنفسهم، حسبما أشارت نتائج التصويت الإجرائي.

العالم- الاميركيتان

واقترع مجلس الشيوخ أمس الثلاثاء، بأكثر من 60 صوتا على اقتراح لإنهاء النقاش حول مشروع القانون المذكور. وبذلك حُرم خصوم هذا القانون المثير للريبة والجدل، بقيادة السناتور راند بول، من إمكانية عرقلة تعديله من خلال مناقشة مستمرة (فيليبوستر).

 ومن أجل اعتماد هذا القانون الذي سبق وأقره مجلس النواب قبل ذلك، ستكون هناك حاجة إلى أغلبية بسيطة من الأصوات في مجلس الشيوخ (النصف زائد صوت واحد).

ورفض مجلس النواب في وقت سابق تعديلا على القانون، كان يفرض طلب إصدار مذكرة إذن من الدوائر الخاصة تسمح لأجهزة الاستخبارات بالتنصت على اتصالات الأمريكيين الذين يجدون أنفسهم في قواعد بيانات لمراقبة الأجانب.

وكان عميل الاستخبارات المنشق، إدوارد سنودن، قد كشف النقاب في عام 2013، عن وجود برامج مراقبة واسعة النطاق تستخدمها وكالات الاستخبارات الأمريكية لمراقبة الجمهور العام والتجسس عليه، وخاصة من قبل وكالة المخابرات المركزية"سي آي إيه" ووكالة الأمن القومي.

 ووفقا له، فإن أجهزة الاستخبارات الأمريكية تحاول اعتراض وتحليل أي شكل من أشكال المكالمات والرسائل الإلكترونية في جميع أنحاء العالم.

وجرت منذ ذلك الحين في المجتمع الأمريكي، مناقشة حول شرعية مراقبة الأمريكيين في إطار هذه البرامج. ولا يعترض الكونغرس على مراقبة الأجانب لكن قلة من السيناتورات يلفتون الانتباه دوما إلى أن التجسس على المواطنين الأمريكيين ومراقبتهم ولو بشكل غير مقصود أمر مخالف للدستور الأمريكي الذي يضمن حرية المواطن وحرمته الشخصية.

ولكن ممثلي أجهزة الاستخبارات الأمريكية يؤكدون أنهم لا يتجسسون على الأمريكيين بوعي وعن سابق تصور وتصميم، بل أن بيانات الأمريكيين تنكشف لهم عن طريق الصدفة أثناء رصدهم لأجانب يثيرون الشبهة.

وتدّعي أجهزة الاستخبارات الأمريكية أنها بمساعدة هذه البرامج التجسسية تمكنت من منع العديد من الهجمات الإرهابية في الولايات المتحدة، ولكنها ترفض الكشف عن هذه الهجمات الإرهابية وعددها ومن كانت تستهدف.

المصدر: روسيا اليوم

213

تصنيف :

روابط ذات صلة

الدليمي: الاميركان عرضوا على صدام اطلاق سراحه مقابل..

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

السيسي يبدأ حملته الدعائية اليوم بمؤتمر رئاسي-عسكري-حكومي

مهندسو تونس يقرّون الإضراب لتحسين أوضاعهم

الشيوخ الأمريكي ينتصر لطلب الاستخبارات مراقبة الناس والتجسس عليهم

خمس دول أسيوية تخوض سباق تسلح صاروخي

رضى إسرائيلي أمني عن عباس: لا ضرر من أقوال بلا أفعال

لماذا تكثر أمراض الجهاز التنفسي لدى الرضّع؟

تحذير خطير للأطفال والشباب... تجنبوا مشروبات الطاقة

الفرقة 20 من الجیش تغادر كركوك الی مدینة الموصل

الديوان الملكي السعودي يعلق على التطاول على الشيخة موزة

ما مدى استعداد السيد نصر الله لمواجهة "إسرائيل"؟

الامن النيابية تحذر : دواعش يتنقلون بهويات مزورة في نينوى

المركزي الايراني: نمو الاقتصاد 4.5 بالمئة في 6 شهور

مسؤول إسرائيلي يقر: أرشيفنا يخبّئ جرائم حرب

كلفة اضرار حركة الاحتجاج بشمال المغرب 1,9 مليار يورو

وسط توترات بين البلدين.. حاملة طائرات صينية تدخل مضيق تايوان

اتصالات جزائرية روسية لإقحام أنصار القذافي في "الحوار الليبي"

روسيا تدعو لمحادثات عاجلة بين الحكومة الأفغانية وطالبان

بالفيديو.. ترامب يطرد صحفي من البيت الأبيض!

السودان وإثيوبيا يتفقان على نشر قوة مشتركة لحماية الحدود وتأمين سد النهضة

أوغلو: مشكلتان تنغصان علاقاتنا مع واشنطن

الأکثر مشاهدة