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نيجيرفان البارزاني يعلن تشكيل لجان متخصصة بحل الخلافات عقب تبادل زيارات الوفود بين بغداد وأربيل
الأربعاء ١٧ يناير ٢٠١٨ - ١١:٠٧ بتوقيت غرينتش
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سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.