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مسؤول إسرائيلي يقر: أرشيفنا يخبّئ جرائم حرب

مسؤول إسرائيلي يقر: أرشيفنا يخبّئ جرائم حرب
الأربعاء ١٧ يناير ٢٠١٨ - ١١:١٧ بتوقيت غرينتش

صرّح يعقوب لوزبيك، المسؤول السابق عن "أرشيف الدولة"، التابع لمكتب رئاسة الوزراء "الإسرائيلية"، بأن حكومته تتعمّد إخفاء أرشيفها المتعلق بممارساتها داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك لما تنطوي عليه هذه المعلومات من خطورة قد تتسبّب بإحراجها أمام المجتمع الدولي.

العالم - فلسطين

وقال لوزبيك في تقرير له، أعادت صحيفة "هآرتس" العبرية نشر فحواه، الأربعاء، "إن غالبية المواد المحتفظ بها في أرشيف الدولة مغلقة ولن يتم فتحها أبدا، والنسبة القليلة المتبقية يتم فتحها، وفق قيود غير معقولة ودون أي رقابة عامة أو شفافية"، كما قال.

وأضاف "الدولة غالبا ما تستخدم الذرائع الأمنية من أجل إخفاء مواد يمكن أن تحرجها، كالمس بحقوق الإنسان أو الأعمال التي جرت باسمها، والتي لا تفخر بها".

وتابع "الإسرائيليون ارتكبوا جرائم حرب هنا وهناك، والشاباك كان ضالعا في جهاز التعليم داخل القطاع العربي (...)، وإسرائيل عاملت مواطنيها العرب بطريقة لا تشرف دولة ديمقراطية".

وانتقد لوزبيك سياسة الإبقاء على الأرشيف "الإسرائيلي" الذي أداره خلال السنوات الأخيرة، طي الكتمان، قائلا "إن الكشف عن الحقائق بشأن السلوك هو شرط أساسي لوجود مجتمع ديمقراطي وليس خطرا يجب منعه بواسطة منع المعلومات".

وأوضح أنه من بين حوالي ثلاثة ملايين ملف محتفظ بها في "أرشيف الدولة" تم فتح حوالي 550 ألف ملف فقط، بتأخيز زمني يساوي أكثر من ألفي سنة بشرية، وفق تقديره.

المصدر : المركز الفلسطيني للاعلام 

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