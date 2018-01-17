مسؤول إسرائيلي يقر: أرشيفنا يخبّئ جرائم حرب

العالم - فلسطين



وقال لوزبيك في تقرير له، أعادت صحيفة "هآرتس" العبرية نشر فحواه، الأربعاء، "إن غالبية المواد المحتفظ بها في أرشيف الدولة مغلقة ولن يتم فتحها أبدا، والنسبة القليلة المتبقية يتم فتحها، وفق قيود غير معقولة ودون أي رقابة عامة أو شفافية"، كما قال.



وأضاف "الدولة غالبا ما تستخدم الذرائع الأمنية من أجل إخفاء مواد يمكن أن تحرجها، كالمس بحقوق الإنسان أو الأعمال التي جرت باسمها، والتي لا تفخر بها".



وتابع "الإسرائيليون ارتكبوا جرائم حرب هنا وهناك، والشاباك كان ضالعا في جهاز التعليم داخل القطاع العربي (...)، وإسرائيل عاملت مواطنيها العرب بطريقة لا تشرف دولة ديمقراطية".



وانتقد لوزبيك سياسة الإبقاء على الأرشيف "الإسرائيلي" الذي أداره خلال السنوات الأخيرة، طي الكتمان، قائلا "إن الكشف عن الحقائق بشأن السلوك هو شرط أساسي لوجود مجتمع ديمقراطي وليس خطرا يجب منعه بواسطة منع المعلومات".



وأوضح أنه من بين حوالي ثلاثة ملايين ملف محتفظ بها في "أرشيف الدولة" تم فتح حوالي 550 ألف ملف فقط، بتأخيز زمني يساوي أكثر من ألفي سنة بشرية، وفق تقديره.

المصدر : المركز الفلسطيني للاعلام

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