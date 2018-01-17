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عاجل | محكمة عسكرية مصرية تقضي بالمؤبد على الشيخ القرضاوي بتهمة الضلوع في اغتيال ضابط
عاجل: أنباء عن تدهور الحالة الصحية للأسير المريض محمد أحمد سالم خطيب (47 عامًا) من قرية دار صلاح ببيت لحم بعد إعطائه حقنة خاطئة في سجن نفحة الصجراوي، ما أدى الى فقدان الأسير القدرة على الحركة والمشي
وزير الدفاع الإيراني ينفي إجراء أي مفاوضات بشأن برنامج بلاده الصاروخي
فلسطين : تمديد اعتقال الطفلة المناضلة عهد التميمي لحين انتهاء محاكمتها
البيان الختامي لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي: نرحب بالانتصارات الاخيرة على "داعش" الإرهابي في سورية والعراق وندعو دولنا إلى العمل على محاربة الإرهاب بأشكاله كافة.
عاجل : مقتل ضابط مصري وإصابة 4 جنود إثر استهداف آلية عسكرية غرب مدينة العريش
اتفاقيات بمليارات الدولارات بين كازخستان والولايات المتحدة
رئيس مجلس الأمة الكويتي: "إسرائيل" تريدنا يائسين وفاقدي الأمل فى استعادة القدس
محمود عباس: سنواصل الانضمام إلى المنظمات الدولية والإقليمية لمواجهة الاحتلال
نيجيرفان البارزاني يعلن تشكيل لجان متخصصة بحل الخلافات عقب تبادل زيارات الوفود بين بغداد وأربيل
البيان الختامي لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي: نرحب بالانتصارات الاخيرة على "داعش" الإرهابي في سورية والعراق وندعو دولنا إلى العمل على محاربة الإرهاب بأشكاله كافة.
الأربعاء ١٧ يناير ٢٠١٨ - ٠٣:٠٣ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
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فلسطین
السعودية
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.