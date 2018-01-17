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البيان الختامي لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي: نرحب بالانتصارات الاخيرة على "داعش" الإرهابي في سورية والعراق وندعو دولنا إلى العمل على محاربة الإرهاب بأشكاله كافة.

الأربعاء ١٧ يناير ٢٠١٨ - ٠٣:٠٣ بتوقيت غرينتش

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