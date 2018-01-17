حقوق الإنسان: استمرار الاختفاء القسري لـ15 بحرينياً

العالم - البحرين

وأشار المنتدى إلى أنّ الاختفاء القسري يشكّل جريمة إنسانيّة تضاف إلى سجلّ حكومة البحرين المليء بالانتهاكات، وأنّ السلطات الأمنيّة تعمد إلى استحداث أنواع الانتهاكات للضغط على سجناء الرأي وعوائلهم كما هو الحال في حرمان عوائل الضحايا معرفة مصير أبنائهم بعد تعرّضهم للاختفاء القسريّ.

وأضاف المنتدى أنّ هناك خمس حالات استمرت في الاختفاء القسري لمدة 34 يومًا منذ 14 ديسمبر/ كانون الأول 2017، فيما باسم علي علاوي من منطقة النعيم اختفى قسريًا في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2017، وحسين علي معيوف من سماهيج ومحمد عبد الله منصور من منطقة جرداب مختفون قسريًّا منذ 30 يومًا.

ولفت المنتدى إلى الاختفاء القسريّ لثلاثة مواطنين لمدة 29 يومًا لغاية 17 يناير/ كانون الثاني 2018 وهم حسين علي الشعلان وباقر جعفر أبو رويس من الدراز، وسلمان عبد الحسين النخلة من الدير.

وأضاف المنتدى أنّ أحمد محمد سلمان من جرداب مختف قسريًّا منذ 27 يومًا، وعبد الرزاق علي ميرزا من منطقة الدير منذ 24 يومًا، أمّا حسين حميد مدن من الدراز فمختف قسريًّا منذ 16 يومًا.

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