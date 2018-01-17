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مصادر فلسطينية: انباء عن فقدان الاتصال بمجموعة من جنود الاحتلال داخل أزقة مخيم جنين والاشتباكات مازالت مستمرة
رويترز: البنتاغون يقول إنه لا ينشئ "جيشا" جديدا أو قوة "حرس حدود" نظامية في سوريا
مراسل العالم: الاحتلال يفجر منزل الشهيد نصر جرار في جنين والشهيد هو المسؤول الرئيس عن مقتل حاخام قبل أسبوع بنابلس
مصادر فلسطينية: تجدد الاشتباكات في مدينة جنين بين مقاومين ووحدات خاصة من جيش الاحتلال
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تفجر منزل المواطن نصر جرار عقب الاشتباك المسلح مع مقاومين في مدينة جنين
مصادر فلسطينية: إنزال مروحي لإخلاء جنود للاحتلال مصابين جراء الاشتباك المسلح المستمر في جنين
مصادر فلسطينية: مقتل أحد جنود الاحتلال التابعين لوحده اليمام الخاصة في عملية الاشتباك المستمرة مع مقاومين بجنين
مصادر فلسطينية: مقتل جندي للاحتلال وإصابة آخر باشتباك مسلح مع مقاومين في جنين والاشتباكات مستمرة
عاجل، مجلس الأمن القومي التركي: مؤسف أن تقوم دول حليفة لتركيا في الناتو بتسليح الإرهابيين
مجلس الأمن التركي: سنتخذ الخطوات اللازمة فورا للقضاء على تهديدات البلاد من سوريا
مصادر فلسطينية: انباء عن فقدان الاتصال بمجموعة من جنود الاحتلال داخل أزقة مخيم جنين والاشتباكات مازالت مستمرة
الأربعاء ١٧ يناير ٢٠١٨ - ٠٧:٥٨ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
عاجل
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