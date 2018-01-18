تأييد إعدام كويتية قتلت صديقتها!

العالم - حوادث

وفي التفاصيل تلقت عمليات وزارة الداخلية بلاغًا يفيد بوجود حالة طعن لمواطنة في شقة بمنطقة صباح السالم، وعلى إثرها توجه رجال الأمن وسيارة إسعاف ورجال المباحث إلى الموقع.

حيث قاموا بإلقاء القبض على مواطنة سددت طعنة نافذة لصديقة زوجها بعد جلسة نقاشية في شقة المجني عليها، فيما قام فنيو الطوارئ الطبية بنقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

إلا أنها فارقت الحياة لدى وصولها متأثرة بجراحها.

وتبين في التحقيقات أن المتهمة طلبت من صديقة زوجها الجلوس معها للتفاهم وحل مشكلة أسرية ووقف تدخلاتها التي ملَّت منها، وقبل مقابلتها كانت المتهمة توجهت إلى جمعية تعاونية.

واشترت سكينًا ثم توجهت لمقابلة المجني عليها، إلا أن خلافًا أثناء النقاش دب بينهما ما دعا المواطنة لتسديد طعنة نافذة للمجني عليها فأردتها قتيلة.

المصدر : القدس

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